Gé Dunnebier op haar kerstbest

WINKEL - De kerstwedstrijd bij golfvereniging Regthuys is gewonnen door Gé Dunnebier.

Door Ruud Ramler - 27-12-2016, 14:45 (Update 27-12-2016, 14:45)

Het ging over negen holes op de tulpenlus met de spelvorm eclectic. De score wordt dan berekend over de best gespeelde 2 par-3’s, 1 par 5 en 3 par-4’s. Ondanks de harde, koude wind waren er 36 deelnemers. Dunnebier kwam tot 14 stableford punten en bleef daarmee Marchia Bosch (13) en Elly Ligthart (12) voor, Bij de mannen kwamen Gerard Schouten, Cor Visser, Lex Ligthart en Aad Zijp tot 13 stableford punten.

Allen ontvingen een echte kerstknuffel met golfballen. De neary’s voor zowel de dames als de heren stond op hole 7 en hole 8 en werden geslagen door Marco Visser en Cor Visser. Na afloop konden de deelnemers genieten van kerstbrood.