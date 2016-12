Open boek Co van der Gulik blijft dichtgeslagen

Foto John Oud Co van der Gulik voor de dug-out van Geel Zwart, op bezoek bij Con Zelo in zijn dorp. ,,Ik ben achttien jaar lang in het linkerrijtje geeindigd.’’

Waarland Co van der Gulik (62) is na achttien jaar met pensioen gegaan als trainer. De joviale coach uit Waarland die kampioenschappen en periodetitels vierde bij Con Zelo, Hugo Boys en Geel Zwart noemt het uitgesloten dat hij nog eens terugkeert op de voetbalvelden. Het huidige leven bevalt prima. Zijn vrouw Anita vindt zelfs dat ze een andere Co in huis heeft.

Door Ruud Ramler - 27-12-2016, 8:00 (Update 27-12-2016, 8:00)

In aanleg liep Co van der Gulik de kans om profvoetballer te worden. Met zijn vijftien jaar zelfs de jongste...