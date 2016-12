Promotie in cadeauverpakking

Foto’s Patrick Hogervorst Albertine Abube gaat traditioneel haar teamgenoten langs als VZV wordt voorgesteld aan het publiek.

’T VELD - Voor handbalvereniging Maedilon/VZV stond 2016 in het teken van de tweede promotie op rij. Terug naar de eredivisie die in 2005 was verlaten. Succescoach Betty Plasmeyer maakte er bij haar aanstelling in 2012 al geen geheim van dat het ook haar persoonlijk missie zou worden. Terug naar de gouden jaren.

Door Johan Koorn - 27-12-2016, 8:30 (Update 27-12-2016, 8:30)

Albertine Abube uit Nieuwe Niedorp, hoekspeelster binnen de succesformatie, voelt zich al helemaal thuis op het allerhoogste niveau: ,,Ik haal zó veel plezier uit de eredivisie.’’

De uitdaging, maar ook...