Moment van nu of nooit voor Michael Kraaij

PR Foto ’Het vertrouwen is groot’

WIERINGERWERF - Michael Kraaij blikt met gemengde gevoelens terug op zijn tweede jaar als golfprofessional. De Wieringerwerver, die in Zaandam woont, herkende progressie in zijn spel. Maar moest ook constateren dat het op de belangrijke momenten steeds net niet was geweest. In de wetenschap dat hij zichzelf drie jaar gaf om te promoveren zal het in 2017 moeten gebeuren.

Door Ruud Ramler - 27-12-2016, 7:30 (Update 27-12-2016, 7:38)

Het vertrouwen is groot, zegt Michael Kraaij. De vooruitgang in zijn spel geeft hem het besef dat álles mogelijk is. ,,Ik kon goed...