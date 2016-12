Tim Hooglugt gooit zijn feestwinkel weer open

foto Marc Moussault Tim Hooglugt, hier in duel met Robbie Schouten van Winkel (links), had opnieuw de perfecte mix samengesteld in De Doorbraak.

WARMENHUIZEN - Met dit keer andere attributen in zijn feestwinkel claimde Tim Hooglugt onveranderd de winst in De Doorbraak. Nog steeds onder de vlag van Scagha ’66, maar in de outfit nu van streekgenoot De Ruif dat inmiddels veel hipper gekleed over de zaalvoetbalvloer dartelt. Winkel werd in de finale geklopt vanaf de strafschopstip.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 26-12-2016, 22:51 (Update 26-12-2016, 22:51)

Het was de apotheose van een voor de betrokken spelers inmiddels traditionele tweede kerstdag. Onder vakkundige leiding zowel binnen als buiten de lijnen. De vaart zat er zelfs...