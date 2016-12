Kuiper naar Nieuwe Niedorp en Dynamo kiest Willem Zeijlmans

NIEUWE NIEDORP - Mario Kuiper wordt de nieuwe hoofdtrainer bij voetbalvereniging Nieuwe Niedorp. En Willem Zeijlmans van nu nog Dirkshorn gaat volgend seizoen aan de slag bij Dynamo in Ursem.

Door Ruud Ramler - 26-12-2016, 13:21 (Update 26-12-2016, 13:21)

Kuiper, die Reinier Wagner na drie seizoenen opvolgt, is geen onbekende van Niedorp. Van 2004 tot en met 2006 was hij trainer van de A-junioren. Via Asonia, nu Sporting Andijk, VVW (asssistent eerste elftal plus trainer A junioren) en De Valken belandde hij bij Wiron dat hij na twee seizoenen gaat verlaten. Zijn ervaring, enthousiasme en aandacht voor jeugd geeft het bestuur van Nieuwe Niedorp veel vertrouwen.

Willem Zeijlmans tekende voor twee seizoenen bij Dynamo. Na onder meer Vrone, Berdos, Hollandia T, SVW’27, Wieringermeer, Kolping Boys, Alcmaria Victrix en nu Dirkshorn hoopt hij resultaten te boeken, die aansluiten bij de ambities van de vereniging richting de derde klasse.