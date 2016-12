ZAP krijgt met Wokke oude bekende

BREEZAND - Sem Wokke vertrok in de lente van 2012 met pijn in het hart bij ZAP. Vijf jaar later keert de zestiger terug in de Polder. Omdat zijn nalatenschap destijds nog steeds rondzingt aan het Ceresplein en de coach uit Limmen ook zelf graag nog eens aan de slag gaat bij de club waar hij zulke warme gevoelens voor hield.

Door Ruud Ramler - 24-12-2016, 19:07 (Update 24-12-2016, 19:07)

Er is ondertussen wel een en ander veranderd bij de regionale vaandeldrager die het onder Wokke tot in de eerste klasse...