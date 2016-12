Vrienden even vijand in de zaal

Archieffoto Geert Weel (rechts) is met De Beulen een van de uitdagers van titelverdediger Huff Huff.

ANNA PAULOWNA - Met Huff Huff als titelverdediger wordt het 43ste kerst zaalvoetbaltoernooi gehouden in sporthal Veerburg. De aftrap is maandag 26 december om half elf.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 23-12-2016, 7:00 (Update 23-12-2016, 7:00)

De organisatie is in de vertrouwde handen van voetbalvereniging Kleine Sluis. Huff Huff, een soort van Kleine Sluis meets ZAP bleef vorig jaar overeind in een volgens de overlevering zenuwslopende finale van dit onderonsje tussen verschillende vriendenteams die even vijand zijn.

Huff Huff, met onder meer Job Langelaan, Marcel van Veen, Joost Boerman en Stefan Hoep, komt...