Mees Blom van toptalent tot kroonjuweel

PR Foto Mees Blom: ,,Als ik me blijf ontwikkelen als de laatste twee jaar, kan er van alles gebeuren.’’

TUITJENHORN - Mees Blom is voor de volleybalbond geen talent meer. Met zijn overgang naar de topteamselectie kreeg de 18-jarige Tuitjenhorner officieel de status van kroonjuweel op het strand. Potentieel om, wie weet, Olympisch eremetaal binnen te halen. Mogelijk al over vier jaar in Tokio, Japan. ,,Realistischer is 2024.’’

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 21-9-2016, 22:08 (Update 21-9-2016, 22:08)

Later deze maand maakt het IOC bekend wie de Spelen dan mag organiseren. Waar het ook is, Blom heeft zijn route reeds ingetoetst. Met zijn verhuizing, nu al, binnen Beachvolleybal Team Nederland van...