Vriend(inn)en Nina op eerste rang

Archieffoto Nina Kruijer in het jeugdtoernooi van Melbourne. Het is de insteek van haar stichting om er ooit als professional terug te keren.

SCHAGERBRUG - Voor de Women’s Tennis Association is Nina Kruijer bij haar eerste notering als professional de nummer 1032 van de wereld in het enkelspel. Het is de missie van haar in een stichting verzamelde vrienden om te proberen de parel van Schagerbrug naar de mondiale top honderd te helpen.

Door Ruud Ramler - 20-9-2016, 17:50 (Update 20-9-2016, 17:50)

Binnen een half jaar zijn er 35 vrienden aangeschoven die minimaal honderd euro in de pot doneerden. ,,Het is onze doelstelling om de sympathisanten voor langere termijn te binden’’, zegt Paul Dignum...