De Boemel, klein maar fijn

SCHAGEN - Deze week start de volleybalcompetitie in de derde divisie. Dnderdag bijten de mannen van De Dreu/De Boemel het spits af in Amsterdam tegen KVA. De damesselectie van Bejo/Dinto heeft haar eerste optreden zaterdag in eigen huis tegen de hoofdmacht van Amsterdam.

Door Erik Poel - 20-9-2016, 17:48 (Update 20-9-2016, 17:48)

Trainer/Coach Eric den Boef van De Boemel kan een kleine, maar sterke formatie opstellen. De Tuitjenhorner hoofdmacht heeft afscheid genomen van libero Joost van den Berg (Dinto) en Mees Blom (Beachteam Nederland). Toch heeft de ploeg niet aan kwaliteit...