Debutant Hoenson pakt meteen de titel

PR foto Michel Hoenson.

ANNA PAULOWNA - Michel Hoenson is in het Brabantse Den Dungen Nederlands kampioen motorcross in de MX1 klasse geworden. De Polderse coureur pakte in zijn debuutjaar meteen flink uit op een Verpalen SX-S 450 KTM.

Een uitzonderlijke prestatie in de zwaarste klasse van de 20-jarige rijder uit Anna Paulowna. Het was een spannend seizoen waarin Hoenson al snel de leiding nam in het klassement maar het lang geen uitgemaakte zaak was dat hij ook daadwerkelijk kampioen zou worden. Hij moest rijden voor...