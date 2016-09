Bridgers Breezand met gerust hart op reis

Archieffoto Bij de Breezandse Bridgeclub (BBC) maken ze nu gebruik van de flexibele competitie.

ANNA PAULOWNA - Het is een interessante ontwikkeling. Naar eigen zeggen uniek in de Noordkop. Zelfs op landelijk niveau wordt het nog amper toegepast. Bij de bridgeclub in Breezand (BBC) doen ze er nu aan: de flexibele competitie. Daarmee komt de vereniging spelers tegemoet die graag op vakantie gaan.

Door Paulo Ramlersport.sc@noordhollandsdagblad.nl - 20-9-2016, 7:00 (Update 20-9-2016, 7:00)

Voorheen wilde het wel eens gebeuren dat mensen, na het missen van een paar bridgeavonden door bijvoorbeeld vakantie, degradeerden naar een lager niveau. ,,Dat zij van de B- naar de D-lijn zakken. En...