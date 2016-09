Nina Kruijer tweede in Europa met Oranje

LLEIDA - Nina Kruijer is er niet in geslaagd om met de Nederlandse ploeg Europees kampioen te worden bij de landenteams t/m 18 jaar. Rusland sneed Oranje in de finale van deze Summer Cup de pas af.

Door Ruud Ramler - 18-9-2016, 21:52 (Update 18-9-2016, 21:52)

De Schagerbrugse vormde in het Spaanse Lleida een trio naast Suzan Lamens, met wie ze onlangs in Alphen aan den Rijn haar eerste toernooizege boekte en Liza Lebedzeva. Doorgedrongen tot de beste acht landen werd in de kwartfinale afgerekend met Hongarije. Nina Kruijer hield zich...