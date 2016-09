Uitstekende teamprestatie Rush betaalt zich uit

SCHAGEN - Rugbyclub Rush heeft zijn eerste thuiswedstrijd overtuigend gewonnen. Het werd maar liefst 50-0 tegen de reserves van AAC.

Door Friso Teerink - 18-9-2016, 20:57 (Update 18-9-2016, 20:57)

De Amsterdammers hadden de hele wedstrijd niets in te brengen. De Schager driekwartlijn had de verdediging goed op orde. Alle eerste tackels waren raak zodat ook de schaarse Amsterdamse aanvallen geen gevaar konden stichten.

Al na vijf rondde Robert Verschoor een snelle aanval af met een try. Ivar Ligthart miste de conversie. Even later kwam Jan-Piet Bosma vanuit de ruck met een try....