Koploper VIOS laat geen spaan heel van arm AGSV

AARTSWOUD - De ruime overwinning van VIOS op AGSV is niet alleen in de uitslag een knappe prestatie. Want hoewel de formatie uit Warmenhuizen op bezoek in Aartswoud op schot was (0-10), loofde oefenmeester Jeffrey Androg zijn team met name over het spel.

Door Paulo Ramler - 18-9-2016, 20:36 (Update 18-9-2016, 20:36)

Hij was vooral erg te spreken over de manier waarop de zege tot stand kwam. Het volwassen beeld van zijn equipe, met leeftijden die gemiddeld opvallend laag liggen, maar waar wel sprake is van een bepaalde mentaliteit, lijkt per...