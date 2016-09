Ommekeer lijkt nog ver weg voor droevig DWOW

NIBBIXWOUD - In Wieringerwerf is iedereen zich er inmiddels van bewust. Op de spelers na. Want dat het anders moet bij DWOW, dat staat buiten kijf. Wellicht dat er na de ruime nederlaag op het veld van SEW (10-3) een lichtje gaat branden.

Door Paulo Ramler - 18-9-2016, 20:34 (Update 18-9-2016, 20:34)

Daarmee bezet de formatie van oefenmeester Eric van Geemen de laatste plaats in de derde klasse. Nog zonder punten. En al negentien tegentreffers. Duidelijke cijfers. ,,Het moet inderdaad heel snel anders’’, besefte ook trainer Van Geemen. Zijn ploeg kwam...