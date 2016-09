Kleine Sluis wacht nog altijd op eerste driepunter

HAUWERT - Het is nog steeds wachten op de eerste zege. Hoewel het Kleine Sluis van oefenmeester Remy Zoer er bij Hauwert ’65 niet in slaagde om voor een driepunter te zorgen (1-1), was de remise in feite al een overwinning op zich.

Door Paulo Ramler - 18-9-2016, 18:37 (Update 18-9-2016, 18:37)

Want hoewel de ploeg uit Hauwert afgelopen seizoen pas de overstap maakte naar de derde klasse, is het niet verstandig om die formatie te onderschatten. Dat merkte trainer Zoer ook. ,,Omdat zij zijn gepromoveerd, willen ze natuurlijk zoveel mogelijk...