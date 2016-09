Liever geen complimenten voor Dirkshorn

Dirkshorn Dirkshorn-trainer Willem Zeijlmans is al niet heel vrijgevig als het gaat om het uitdelen van complimenten. ,,Daar ben ik na vorig seizoen helemáál mee gestopt.” Zolang zijn ploeg ruim blijft winnen, zoals zondag van Geel Zwart, staat hij in zijn gelijk.

Door Cas Broxterman - 19-9-2016, 7:00 (Update 19-9-2016, 7:00)

Net als vorig jaar is Dirkshorn onder Zeijlmans uit de startblokken geschoten. Maar ten opzichte van toen is er geen ruimte meer voor concentratieverlies. ,,Zodra ik een compliment geef na een goede wedstrijd, bakken we er de week erna ineens...