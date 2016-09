C-junior bepaalt verschil tussen verliezen of winnen

Foto Thea Groen Anniek Bruin kwam twee keer genoeg los aan de cirkel om doeltreffend uit te halen.

BREEZAND - Het lot van ZAP werd zaterdag in de handen van een 14-jarige C-junior gelegd. Kim Molenaar gooide vanaf zeven meter de belangrijkste treffer in de touwen die tegen Bevo het verschil maakte tussen uitglijden of ontsnappen naar nu de tweede competitiezege in de eerste divisie handbal.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 18-9-2016, 17:02 (Update 18-9-2016, 17:02)

Met een stoere, zelfverzekerde blik camoufleerde ze het ongetwijfeld bonkende hart. George Dekeling sprak zijn vertrouwen uit in de parel die dat niet beschaamde. Het tekent de denk- en handelwijze van de inspirerende coach...