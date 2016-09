Het nieuwe interieur van rugbyclub Rush

Foto Marc Moussault Richard de Graaf werkt onder meer aan de techniek aan de hand van de scrum-machine.

SCHAGEN - De meubels in het nieuwe interieur zijn verzet. Rush is de rugbycompetitie nog steeds in de derde klasse begonnen, maar kan zondag in de eerste thuiswedstrijd tegen AAC ook andere elementen inbrengen. Het veld met de in deze sport voor kerels onmisbare attributen ging op de schop. In mindere mate gold dat ook de selectie van Richard de Graaf. De coach: ,,Een mix van routiniers en nog onervaren spelers. Samen hebben we verder doorontwikkelen als doelstelling gekozen. Wij hoeven nog niet te promoveren.’’

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 17-9-2016, 7:00 (Update 17-9-2016, 7:00)