De Ruif laat het ook liggen

Foto Marc Moussault Luc Schuffelen gaat er tussen een Egmondse overmacht van door. Hij scoorde niet.

TUITJENHORN - Op papier viel er iets af te dingen op de 2-4 nederlaag van De Ruif tegen White Stones. En ook in de praktijk was de Egmondse ploeg die vorig zaalvoetbalseizoen zo lang meedeed om de prijzen in de eerste divisie, slagvaardiger geweest. Maar tóch kon de promovendus zich in zijn kleedkamer van de eigen Harenkarspelhal ook afvragen of er niet meer had in gezeten.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 16-9-2016, 23:28 (Update 16-9-2016, 23:28)

