Vios moet zich eerste nederlaag ook zelf aanrekenen

AMSTERDAM - Vios stond bij de eerste kennismaking met de topklasse zaalvoetbal vier minuten voor tijd nog met 2-3 voor. De Warmenhuizers moesten de eer vervolgens alsnog aan Knooppunt 3 laten, 5-3.

Door Ruud Ramler - 16-9-2016, 22:45 (Update 16-9-2016, 22:45)

En dat was aanleiding voor gemengde gevoelens. ,,Want op zich hebben we gewoon goed gevoetbald’’, oordeelde coach Niek Wester. Van plankenkoorts was geen sprake. Een groot verschil in niveau met wat Vios gewend was in de hoofdklasse speelde evenmin een rol. ,,We hebben het grotendeels zelf gedaan’’, was de analyse....