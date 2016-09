De Ruif trapt af voor seizoen zonder doelstelling

Archieffoto Kick Glas, die de productie dit seizoen op gang moet houden, is er vanavond niet bij.

TUITJENHORN - Nog zonder Kick Glas en Ted Hollenberg trapt De Ruif vrijdag tegen White Stones af voor een nieuwe zaalvoetbalcompetitie. Terug in de eerste divisie waar, standaard voor de Tuitjenhorners, zonder ambities wordt begonnen. ,,Rond de winterstop, als we alle tegenstanders hebben gehad, is duidelijk waar we staan en wat er mogelijk is’’, zegt Ike Bleeker.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 16-9-2016, 7:00 (Update 16-9-2016, 7:00)

