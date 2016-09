Geen ’Mister VIOS’, gewoon Dennys de Nijs

Foto Marc Moussault Dennys de Nijs toegesproken door Floris Thoolen (KNVB).

WARMENHUIZEN - Hij geeft toe dat slapen niet per se een prioriteit was. ,,Er zaten korte nachtjes tussen’’, blijft Dennys de Nijs (56) uit Warmenhuizen nuchter. Want als bedrijfsleider bij bouwbedrijf De Nijs, bestuurslid bij VIOS en een familieman, is het niet vreemd dat er voor hem te weinig tijd in een dag zat.

Door Paulo Ramler - 14-9-2016, 22:00 (Update 14-9-2016, 22:00)

Vorig jaar november legde hij zijn bestuursfunctie naast zich neer. ,,Te veel tijdsdruk. Ik vroeg mezelf af wat ik nog betekende voor de club en dat kon ik...