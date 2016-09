Scagha heeft spelletje er nog niet helemaal ingeslepen

KOOG AD ZAAN - Scagha ’66 is de nieuwe competitie in de topklasse zaalvoetbal begonnen met een 1-1 gelijk spel bij The Counters. ,,We moeten ons spelletje er nog een beetje inslijpen’’, constateerde Jord Breed.

Door Ruud Ramler - 14-9-2016, 21:52 (Update 14-9-2016, 21:52)

De coach was niet op oorlogssterkte uit Schagen vertrokken. Zo ontbrak Robbert-Jan Klein wegens een blessure en was ook nieuwkomer Stijn Buik er niet bij. Jeroen Pater debuteerde wel verdienstelijk in zijn nieuwe shirt. ,,Hij moet vooral ervaren hoe wij gewend zijn te spelen.’’ Patrick Dekker was...