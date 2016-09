Recordseizoen bij ACON

Foto Marc Moussault Lutjebroeker Jan Kuin (rechts) onderweg naar zijn overwinning bij de rodeo’s.

SINT MAARTEN - Met de laatste race van het seizoen scoorde de ACON boven verwachting. Door de opkomst van vierduizend toeschouwers trokken de wedstrijden 22.000 bezoekers in 2016. Dit resultaat leverde een record op in het overzicht van de laatste tien jaar. Tevredenheid ook over het aantal ingeschreven coureurs. Inclusief de gastrijders in de vrije standaardklasse kwamen 200 crossers aan de start. Daarnaast maakte een cameraploeg voor de VPRO opnamen rond het circuit, voor uitzending van een sfeerbeeld-special. Volgend voorjaar te zien op NPO 1.

Door Kees Bakker - 11-9-2016, 21:52 (Update 11-9-2016, 21:52)