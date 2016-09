Duel om snel te vergeten

Foto Marc Moussault Spierballentaal van Hollandia T waar in dit geval Mitch Rekveld namens Schagen aan met geloven.

SCHAGEN - Als een club iets wil betekenen in de vierde klasse, moeten ook lelijke wedstrijden worden gewonnen. Hollandia T haalde zondagmiddag drie punten op bij Schagen, echter was het voetbal van beide ploegen zeer matig.

Door Irene Bunelsport.sc@nhd.nl - 12-9-2016, 8:00 (Update 12-9-2016, 8:00)

Bij de club uit Tuitjenhorn denken velen nog altijd aan lange ballen en weinig technisch voetbal. Daar is sinds de komst van trainer Larbi Loukou in 2014 niets meer van terug te zien. De mannen proberen alles voetballend op te lossen, ook als het even minder...