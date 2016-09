Onbegonnen werk in de Polder

Foto Peter van Aalst Nick Broersen laat zien dat ZAP lang niet altijd onder hoefde te doen voor Kolping Boys.

BREEZAND - Een week later zag de wereld er weer heel anders uit. Onherkenbaar ten opzichte van de 2-3 zege bij KFC, verloor ZAP met duidelijke cijfers (1-3) van Kolping Boys. In wat nu een kansloos verhaal was.

Door Ruud Ramler - 12-9-2016

,,Al had de wedstrijd nog drie helften mogen duren, wij zouden niet hebben gescoord’’, sprak André Rijnders na afloop klare taal. Hij was trainer van een tandeloze tijger. Achterin wel zeer vrijgevig, nog enigszins bemoedigend aan de bal maar vervolgens krachteloos en zonder overtuiging als het strafschopgebied van de vijand in beeld kwam. Waar mogelijkheden tot kansen kunnen uitgroeien maar ZAP nooit toe kwam aan dat proces omdat het overzicht niet was meegereisd of de afwerking nergens op leek. Mike Vink kwam in dat verband ergens in de tweede helft met een illustratief voorbeeld. Draaide zich genoeg vrij om kansrijk uit te kunnen halen maar besloot met wat op een terugspeelbal leek.

Penalty

Het enige moment van pit kwam toen Mats Dekker naar de overkant wandelde om een penalty te nemen. Hij mocht aanleggen nadat Vink was neergelegd. Kil en koel stuurde de doelman collega Patrick de Vries voor hem naar links en schoof de bal aan andere kant binnen voor de eindstand. Dekker bracht zijn aandeel daarmee in balans want al heel vroeg in de wedstrijd zag hij er veel minder zelfverzekerd uit toen Rik Klaver, met algehele goedkeuring overigens van de Polderse defensie, de score opende.

Het was een tik die ZAP de hele wedstrijd voelde. Zonder dit keer de door Rijnders aangemoedigde mentaliteit van hoofd omhoog te kunnen aanwenden. Met de achterstand als zware last op de schouders voelde de thuisclub nooit de vrijheid om iets terug te doen. Er waren zeker momenten van dreiging die Kolping Boys aan het schrikken konden brengen. Dan kreeg de fysieke overmacht van de bezoekers voetballend weerwerk en drong ZAP de vijandelijke stellingen binnen. Toch hoefden de Oudorpers zich daar nooit zorgen te maken. Sterker, toen het aanvallend weer eens knullig mis ging bij de bewoners van het Ceresplein sloeg Jochim Berkhout in de omschakeling eenvoudig toe, 0-2. En meteen na de draai werd het nog erger toen Rens Langedijk koppend voor 0-3 zorgde. De centrale verdediger zag iets eerder een vrije trap fraai door Dekker verwerkt. En bleef hangen om zich in de schaduw van de torenflats die Joost Boerman en Pieter Mulder voor hem zijn tactisch beter op te stellen bij een corner.

Ook daarna bleven de beste kansen voor Kolping dat het mentaal al veel eerder geknakte ZAP verder geen pijn deed. Die was niettemin voelbaar in de Polder, waar de favorieten zeker niet weggespeeld hoefden te worden om zich in deze wedstrijd toch volstrekt kansloos te weten.