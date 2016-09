Kleine Sluis kan leven met eerste puntje

ZWAAG - Het eerste puntje is in ieder geval binnen. Hoewel dat feit oefenmeester Remy Zoer tevreden stemde, baalde hij na afloop van de remise tegen Westfriezen (1-1) dat zijn Kleine Sluis twee compleet andere helften speelde.

Door Paulo Ramler - 11-9-2016, 20:37 (Update 11-9-2016, 20:37)

Want waar de bezoekers in het eerste bedrijf nog heer en meester waren, deelde de gastheer na de rust met name de lakens uit. ,,Dat is binnen de kaders van het voetbal iets ongrijpbaars’’, zei Zoer. Voor de pauze was er nog niets aan de...