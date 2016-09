Junior De Nijs kan proosten op tweede plaats

ZIJDEWIND - Dat het Sam de Nijs niet lukte de zege te pakken tijdens de ATB-classic in Zijdewind was voor hem van ondergeschikt belang. De Nederlands kampioen bij de junioren vond het wel lekker om weer eens voor ’eigen’ publiek te fietsen. Hij was tevreden met de tweede plek achter Julianadorper Thijs Zuurbier.

Door Cas Broxterman - 11-9-2016, 20:28 (Update 11-9-2016, 20:28)

Er deden zo’n zestig renners mee aan de Topklasse van de wedstrijd voor zogenaamde All Terrain Bikes. Traditiegetrouw volgden zij een parcours kriskras door het dorp én de kermistent...