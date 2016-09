Winkel moet in achtervolging

AARTSWOUD - Winkel heeft op bezoek bij AGSV dure punten laten liggen (3-3). De ploeg van trainer Douwe Visser grossierde in balbezit en kansen, maar keek bijna de gehele wedstrijd tegen een achterstand aan.

Het kwaliteitsverschil tussen beide teams was vanaf het beginsignaal duidelijk. Winkel drong AGSV in het defensief om snel tot zaken te komen. Naïef verdedigen bij de bezoekers zorgde ervoor dat Winkel negentig minuten in de achtervolging moest. Binnen twintig minuten stond AGSV met 2-0 voor. Door de...