Con Zelo wint en Collin Post scoort

VIERDE KLASSE A - Con Zelo is op de goede weg en ziet de toekomst positief tegemoet. De stemming was in Waarland goed na het met 0-3 gewonnen duel bij ZDH.

Door Kay Korevaar - 11-9-2016, 19:21 (Update 11-9-2016, 19:21)

Con Zelo kwam niet of nauwelijks in de problemen. De bezoekers maakten het vooral zichzelf moeilijk door de mogelijkheden, die er meer dan voldoende waren, niet te benutten. ZDH bleef daardoor onnodig in de wedstrijd.

Los van de overwinning was het een extra opsteker dat spits Collin Post, na lang blessureleed, voor...