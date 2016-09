Historische tussenbalans VZV

’T VELD - Elf jaar na dato is eredivisiehandbal teruggekeerd in 't Zijveld en het was met de streekderby tussen Maedilon/VZV en Westfriesland SEW direct smullen geblazen: 23-20.

Door Johan Koorn - 11-9-2016, 18:11 (Update 11-9-2016, 18:11)

Teletekstpagina 626, subpagina 3, is zaterdagavond tegen de klok van elf uur het bewijs: Maedilon/VZV is na dit weekend koploper van de eredivisie. Coach Betty Plasmeyer, die vijf jaar geleden met deze groep begon in de tweede divisie, kan bij het horen van dit heugelijke feit een grote glimlach dan ook niet onderdrukken: ,,We...