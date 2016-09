VZV heeft geen last van ’kermisbenen’

CALLANTSOOG - De 'angst' voor de kermis in Zijdewind, zeer populair onder Veldtemers, bij VZV-coach Heiko van Leeuwen bleek onterecht. Op bezoek bij Callantsoog werd overtuigend met 2-7 gewonnen.

Door Johan Koorn - 11-9-2016, 17:39 (Update 11-9-2016, 17:39)

,,Van kermisbenen was geen enkele sprake’’, was Van Leeuwen tevreden. ,,Ik was er wel een beetje huiverig voor, maar niets van dat alles. Het was eenrichtingsverkeer. De zeven doelpunten die wij hebben gescoord waren eigenlijk allemaal uitgespeelde aanvallen.’’

Bij rust had VZV al een ruime voorsprong in handen: 0-4. Robin Kruijer scoorde het eerste...