De Ruif presteert naar vermogen

Foto George Stoekenbroek Geert Wit (rechts) gooit alles in de strijd voor De Ruif om David Albert af te stoppen.

DEN HELDER - Dat het avontuur in de zaalvoetbalbeker één rondje zou duren was ingecalculeerd. De wedstrijd bij het kwalitatief hoger aangeslagen Zeemacht (2-0) had voor De Ruif ook anders kunnen lopen.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 9-9-2016, 23:10 (Update 9-9-2016, 23:10)

Eind deze maand staan de ploegen, dan in Tuitjenhorn, wederom tegenover elkaar voor de competitie. Als Zeemacht mogelijk wel Ingmar Waard (liesblessure), Jordy Bos (geschorst) en Jeroen Greeve op kan stellen. ,,Nu vond ik die ploeg een zeer matige indruk maken’’, zei coach Ike Bleeker. Om van zijn eigen ploeg...