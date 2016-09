Hergy Matuka hoopt op kans bij AFC ’34

TUITJENHORN - Hollandia T heeft afscheid genomen van Hergy Matuka. De razendsnelle vleugelspits die vorig seizoen bij tijd en wijle tegenstanders in verwarring en het thuispubliek in vervoering bracht, hoopt bij AFC ’34 aan de bak te kunnen.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 5-9-2016, 22:30 (Update 5-9-2016, 22:30)

Of het zover komt is aan de KNVB. Hoe dan ook heeft Matuka, die met zijn familie mee verhuist van Tuitjenhorn naar Alkmaar, het bestuur van de vierdeklasser laten weten zijn bakens te verzetten. Trainer Larby Loukou trof hem in de voorbereiding ook slechts...