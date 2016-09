De Nijs vertrouwt op WK kwalificatie

WARMENHUIZEN - Robbert de Nijs gaat vol vertrouwen op weg naar de World Series marathon in Polen. Hij hoopt zich te kwalificeren voor het WK in 2017. ,,Dat acht ik met de huidige vorm mogelijk.’’

Door Ruud Ramler - 5-9-2016, 22:30 (Update 5-9-2016, 22:30)

De mountainbiker baseerde zijn optimisme op basis van een tweede plaats in de Bank 1 Saar marathon over 88 km met onderweg 2200 hoogte meters in Duitsland. ,,Door de regen werd het gaandeweg de wedstrijd steeds smeriger. Gelukkig houd ik van dat soort omstandigheden.’’ Het eerste uur...