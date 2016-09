Winkel laat twee gezichten zien

Foto Marc Moussault Aan inzet ontbrak het niet in het treffen tussen Winkel en Succes.

WINKEL - De eerste wedstrijd van het seizoen tussen Winkel en Succes was er een met twee gezichten. De thuisclub, degradant uit de derde klasse, leidde na de eerste helft soeverein (3-0), waarbij de bezoekers niet eens mochten klagen over de stand. De tweede helft was van een andere orde. Succes herpakte zich, drong Winkel achteruit, maar kwam niet verder dan: 3-1.

Door Arjen Klare - 4-9-2016, 21:02 (Update 4-9-2016, 21:02)

Initiatief

Het was de thuisclub die vanaf de aftrap het initiatief naar zich toe trok. Succes had vooral moeite met het...