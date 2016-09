VZV al eredivisie-waardig

Foto Patrick Hogervorst Cirkelspeelster Linsey Perre (Maedilon/VZV) trof acht keer doel.

VENLO - Maedilon/VZV heeft direct laten zien dat het ook in de eredivisie snode plannen heeft. Cabooter/Venlo, toch de nummer vijf van vorig seizoen en deelnemer aan de kampioenspoule, werd op eigen veld verrast: 25-26.

Door Johan Koorn - 4-9-2016, 20:51 (Update 4-9-2016, 20:51)

En knapper nog, op de overwinning viel helemaal niets af te dingen. Lange tijd had VZV namelijk een ruime voorsprong in handen. Venlo zette in de slotfase nog een eindspurt in, maar VZV trok op tijd aan de handrem. Lisanne Kolken wist vlak voor het laatste fluitsignaal...