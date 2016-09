Persoonlijke benadering speerpunt Trambaan

Foto Marc Moussault Maurice Dignum (vooraan) met Dirk Klanker, in de finale tegen Luke Broersen en Jonne van der Hulst, wonnen de HD17 met 6-2, 6-7 en 6-4.

SCHAGERBRUG - Al twaalf jaar is het Trambaan Toernooi van tv ’t Zijpken in Schagerbrug een groot succes. Met 270 deelnemers kende ook deze editie een volle bezetting.

Door Irene Bunel - 4-9-2016, 20:50 (Update 4-9-2016, 20:50)

Al een maand van tevoren werd de inschrijving gesloten, omdat er geen plek meer was. Dit gaat tegen de trend in dat veel toernooien te kampen hebben met een dalend aantal deelnemers. ,,Wij hebben hier geen extra dingen zoals een speciale feestavond’’, vertelde Wim Vonk van de organisatie. ,,Wel proberen we het elk jaar...