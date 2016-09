Kleine Sluis is nog te onmachtig

Foto Peter van Aalst Ook Geert Weel slaagde er niet in een gaatje te vinden bij Spartanen.

ANNA PAULOWNA - Een valse start voor Kleine Sluis. Hoewel trainer Remy Zoer tevreden was over het vertoonde spel erkende hij dat zijn ploeg aanvallend onmachtig was: ,,En doordat we onze tegenstander ook nog in het zadel hielpen zat er helaas vandaag niet meer in.”

Door Pieter van Wijngaarden - 5-9-2016, 8:00 (Update 5-9-2016, 8:00)

De thuisploeg kreeg vanaf de eerste minuut het initiatief van Spartanen in handen. Met de wind in de rug oogde het overwicht van Kleine Sluis groot. Maar het lage baltempo en onzorgvuldigheid in de passing voorkwamen groot...