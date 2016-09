Niedorp in slotseconden naast Schagen

NIEUWE NIEDORP - Het venijn van het treffen tussen Nieuwe Niedorp en Schagen zat hem in de staart. De thuisclub boog een 0-2 achterstand in de laatste tien minuten om in een gelijkspel: 2-2.

Door Irene Bunel - 4-9-2016, 20:45 (Update 4-9-2016, 20:45)

De wedstrijd begon zeer gezapig. Er waren enkele kansjes over en weer, echt gevaarlijk werd het zelden. Bij de bezoekers was Jild Wardenaar de meest opvallende speler, omdat hij bij bijna alle aanvallen betrokken was. In de 35e minuut wist hij een kans te verzilveren. De aanval werd...