Een bescheiden introductie

Foto Marc Moussault Wilco Gootjes is, met goedkeuring van Lars Fortuin, diep in de Texelse linies gedrongen zij het zonder succes.

DIRKSHORN - Dirkshorn had met de deur in huis kunnen vallen. Maar besloot tegen ZDH tot een bescheiden introductie van het seizoen dat op papier zo veel belooft.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 4-9-2016, 20:42 (Update 4-9-2016, 20:42)

Koningskoppel Dirkshorn spaart ZDH op eerste werkdag

De visite nam met een te verteren 3-1 nederlaag de boot naar huis. In de wetenschap te zijn ontsnapt aan dubbele cijfers die op basis van de kansenverhoudingen net zo makkelijk het scorebord hadden kunnen verlichten. De kroonjuwelen in de aanval van de thuisclub moeten alleen eerst nog worden opgepoetst.

Met Kevin de Bruin en Ko Kempeneers heeft Dirkshorn een garantie voor doelpunten voorin. Dat vertelt hun gezamenlijke verleden bij Wieringermeer. Het duo had op hun eerste officiële werkdag ook in Dirkshorn een statement kunnen maken.

Overtuiging

Maar De Bruin miste daarvoor nog de échte overtuiging en Kempeneers lag te vaak met zichzelf overhoop. Dat de twee telkens weer in scoringspositie kwamen zal Willem Zeijlmans het besef geven dat de teller ongetwijfeld gaat draaien als de eenheid tussen voet en hoofd eenmaal een feit is. De trainer had bovendien meer signalen gekregen die veelbelovend klonken.

De Bruin scoorde evengoed twee keer. De eerste, via doelman Daniel Bakker, was al een aarzelende afwerking voor een spits die gewend is de kwaliteit van het net te testen. Zijn tweede had de Slootdorper voor negentig procent te danken aan voorbereidend werk van Wilco Gootjes. Met de wilskracht waarmee Ko Kempeneers zijn drietrapsraket lanceerde voor 3-1, twee keer tegen Bakker maar de derde keer glijdend voorbij de keeper, zou De Bruin ook aan de Veersloot direct zijn handtekening hebben gezet, die de volgers uit duizenden herkennen.

Nu kreeg het gebrek aan scherpte in de afwerking onbedoeld een dubbele lading. Enerzijds groeide de status van Bakker onder de lat die er nu mede door kon uitblinken. Maar vooral bleek het missen van kansen, waardoor het halverwege slechts 1-0 was, voor de bovenliggende thuisclub een wankele marge. Cor Bijpost gaf direct na rust al een signaal dat Rick Jonker, de jeugdige doelman met nu al uitstraling, nog als corner kon wegzetten. Mike de Bruijn strafte de lamlendigheid van Dirkshorn alsnog af. Meer kansen om te verrassen kregen de eilanders niet, die naast topschutter Jelmer Bomas de komende weken Pieter Jan Eelman moeten missen. De andere troefkaart heeft verplichtingen aan zijn werkgever. Vooral zij zullen de last dragen van de wens om op niveau te blijven. Aan de bal liet ZDH aan de Veersloot bij vlagen zien niet alleen maar bevreesd te hoeven zijn.

Zonder, behoudens de eerste minuten na rust dan, kans op succes. Dirkshorn had en hield de regie. Verzorgd aan de bal, soms soepel in de combinatie en met de constante dreiging van twee vrienden die elkaar weer hebben gevonden. De hereniging knalde nog niet. Maar dat is ongetwijfeld een kwestie van tijd.