Con Zelo zit nog op tachtig procent

WAARLAND - De sportieve prestaties van Con Zelo moeten dit seizoen synchroon lopen met het gevoel van eenheid. Althans, zo ziet de nieuwe trainer Mark Pauli het graag. Daardoor was het niet raar dat promovendus AGSV bij de seizoensouverture een punt ophaalde in Waarland. ,,We zitten als eenheid op tachtig procent”, zei Pauli.

Door Cas Broxterman - 4-9-2016, 20:37 (Update 4-9-2016, 20:37)

De ploeg die het beste collectief kan vormen, is volgens hem niet te verslaan in de vierde klasse. En daarom hamert hij al weken op eensgezindheid. De boodschap: een...