Hollandia T valt met zege in startschot

TUITJENHORN - Hollandia T is flitsend uit de startblokken geschoten. De selectie die vorig seizoen naast de titel greep, won in de competitieopening van Flevo.

Door Kay Korevaar - 5-9-2016, 7:00 (Update 5-9-2016, 7:00)

Hollandia T kwam vijf keer tot scoren en hield het eigen doel schoon. Dat stemde oefenmeester Larbi Loukou uiteraard tevreden. Maar tegelijkertijd zag hij voldoende ruimte voor verbetering. Zo was de passing in zijn ogen te vaak onnauwkeurig. ,,Het klinkt misschien raar, maar dit was geen hele goede wedstrijd.”

Bij de ploeg uit Tuitjenhorn ontbraken enkele vaste krachten...