DWOW blaft, maar bijt niet

HOOGKARSPEL - DWOW heeft op visite bij Spirit ’30 flink tegenstand geboden. Punten leverde dat alleen niet op. De ploeg die afgelopen jaar degradeerde uit de tweede klasse won met 3-1.

Door Kay Korevaar - 4-9-2016, 19:18 (Update 4-9-2016, 19:18)

,,Het was erg geflatteerd. We konden ons goed meten. Ik had het verschil - ook door onze slechte voorbereiding - groter verwacht”, sprak DWOW-trainer Eric van Geemen. Door twee blunders en een uitstekende doelman aan de kant van de Spirit ’30 stond zijn ploeg echter met lege handen.

,,Er was een corner...