Scagha klopt De Ruif in oefenwedstrijd

SCHAGEN - Scagha heeft in de generale repetitie voor de zaalvoetbalcompetitie met 5-3 van De Ruif gewonnen. Het was, na een toernooitje bij Hovocubo en traditioneel sparren met Sparta ’67 de derde vorm van bezigheidstherapie. Want net als bij de tegenstander die weer een niveau hoger acteert, kan de realiteit in theorie lastig worden nagebootst.

Door Ruud Ramler - 2-9-2016, 23:07 (Update 2-9-2016, 23:07)

Er is in beide kampen wel wat veranderd. De Ruif moet leren omgaan met de absentie van Nick Burger die logischerwijs Odin in de landelijke derde divisie...