Principes spelen voor André Rijnders weer een rol

Foto George Stoekenbroek André Rijnders geeft Fabian Raap een box van vertrouwen. ,,De voortekenen zijn gunstig. Maar, dat is vaker het geval geval.’’

BREEZAND - Lang verkeerde André Rijnders in de veronderstelling dat ZAP niet op hem zat te wachten. De architect woont in Anna Paulowna weliswaar op fietsafstand van het Ceresplein, is in bezit van de juiste papieren en was al eens actief bij de lagere Zwaluwen. ,,Als ik ergens op een afspraak kwam hoorde ik vaak, is ZAP niets voor je. Jij moet daar aan de slag. Toch kwam het als een verrassing toen er daadwerkelijk werd gebeld’’, zegt de trainer in een gesprek over de verschillende niveaus.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 3-9-2016, 7:00 (Update 3-9-2016, 7:00)