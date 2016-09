Bij VZV handbal zijn voorwaarden ingevuld

Foto Marc Moussault Voorzitter Geert Hageman heeft er ook sportief alle vertrouwen in bij VZV.

'T VELD - Handbalvereniging Maedilon/VZV is niet alleen sportief, maar ook organisatorisch klaar voor de eredivisie. Voorzitter Geert Hageman (59) is enthousiast: ,,We hebben er met z'n allen zin in.’’

Door Johan Koorn - 2-9-2016, 7:00 (Update 2-9-2016, 7:00)

Hageman is na de periode van 2008-2011 nu sinds 2015 weer in het bezit van de voorzittershamer. Voor het eerst onder zijn leiding zal dames 1 actief zijn op het allerhoogste landelijke niveau, wat niet alleen op het veld, maar ook langs de zijlijn zorgt voor het nodige werk. ,,Ik ben niet...